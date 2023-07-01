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ما عدد أيام الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2023؟.. اعرف التفاصيل

كتب:

منة عبده
10:36 ص | السبت 01 يوليو 2023
الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2023.. أرشيفية

الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2023.. أرشيفية

الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2023، من أكثر الأمور التي تشغل أذهان عدد كبير من المواطنين، خاصة العاملين في الوظائف الحكومية والخاصة وقطاع الأعمال، حيث تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، ومع انتهاء إجازة عيد الأضحى، يبحث كثيرون عن قائمة العطلات الرسمية المنتظرة في باقي العام. 

 أيام عطلة أسبوعية على مدار كل شهر

ويهتم العاملون في جميع القطاعات، سواء القطاع الخاص، أو الحكومي، والعاملين في البنوك، بمواعيد الإجازات الرسمية، والتي تضاف لهم مع رصيد الإجازات الأسبوعية التي تأتي يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بصورة مستمرة، بإجمالى 8 أيام عطلة أسبوعية على مدار كل شهر. 

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2023، وفقا للأجندة الرسمية. 

الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2023

وتتمثل الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2023 في 5 أيام، يحصل عليها جميع العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، والهيئات والوزارات المختلفة، وهي إجازات رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين، وتضم الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2023، في: 

- الثلاثاء 18 يوليو 2023: إجازة الاحتفال برأس السنة الهجرية.

- الأحد 23 يوليو 2023: إجازة الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو 1952.

- الثلاثاء 26 سبتمبر 2023: إجازة الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف. 

- الجمعة 6 أكتوبر 2023: إجازة الاحتفال بعيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.