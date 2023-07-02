موعد أول إجازة رسمية للموظفين بأجر كامل بعد انتهاء عيد الأضحى

تنتهي غدًا الاثنين إجازة عيد الأضحى المبارك 2023، لموظفي الحكومة والجهاز الإداري للدولة، ليكون عدد الأيام التي حصلوا عليها إجازة بأجر كامل بمناسبة العيد، هي 7 أيام، بدأت من الثلاثاء 27 يونيو حتى 3 يوليو الجاري.

5.5 مليون مستفيد من إجازات شهر يوليو

ويترقب أكثر من 5 ملايين و500 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أول إجازة رسمية مدفوعة الأجر بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، إذ من المقرر أنّ تكون أولى الإجازات الرسمية هي رأس السنة الهجرية الجديدة لعام 1445 هجريًا، وذلك يوم الأربعاء 19 يوليو المقبل، ومن المقرر أنّ يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بترحيل الإجازة، من الأربعاء إلى الخميس 20 يوليو.

إجازة رأس السنة الهجرية 1445

ووفقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فإن العاملين سيحصلون على إجازة رسمية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة 1445، مدفوعة بأجر كامل من الأجر الوظيفي، ويحتفل بها المسلمون في ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة.

جدير بالذكر أنّ شهر يوليو، سيشهد الموظفون خلاله إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو، التي ستكون يوم الأحد 23 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن تُرحل إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952، من الأحد إلى الخميس 27 يوليو، وفقًا لقرار ترحيل الإجازات الرسمية التي يتصادف حدوثها في أول الأسبوع حتى يوم الخميس من نهاية الأسبوع نفسه، لضمان عدم تعطيل مصالح المواطنين في المصالح الحكومية.