وفاة شخص من كفر الشيخ بعد أداء مناسك الحج

توفى شخص يدعى إبراهيم الجريمي من محافظة كفر الشيخ بعد انتهائه من أداء مناسك الحج، وقبل طوف الوداع، وهو ما اُعتبر حُسن خاتمة للراحل.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء لنعي «الجريمي»، خاصة من قبل العاملين في نقابة الأطباء، ومديرية الصحة، والذين حرصوا على مواساة زميلهم في العمل الدكتور مؤمن إبراهيم ابن الحاج الراحل.

صلاة الجنازة والغائب على الحاج المتوفى

وأكد أسرة الحاج المتوفى، في منشور على صفحات التواصل الاجتماعي، أن صلاة الجنازة ستكون في الحرم المكي، وصلاة الغائب عقب صلاة العصر بمسجد الخياط بمدينة كفر الشيخ.

وفاة ثلاثة حجاج من كفر الشيخ

يذكر أن ثلاثة حجاج من محافظة كفر الشيخ قد توفوا أثناء أداء المناسك، وهم المستشار صلاح سعدالله، نائب رئيس محكمة النقض، وجمال غازي، شيخ المعهد الديني بمدينة سيدي غازي بكفر الشيخ، وإبراهيم الجريمي، مدير عام بمديرية الأوقاف سابقا.