استعدادات كفر الشيخ لاستقبال عيد الأضحى.. 100 سيارة إسعاف و4 آلاف مسجد

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المشروعات الخدمية وأعمال الرصف التي تشهدها مدينة كفر الشيخ، وتابع الحركة المرورية بمواقف كفر الشيخ، كما تابع الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بالمتنزهات والحدائق.

توفير اللحوم والسلع الغذائية

واطمأن المحافظ على توفير اللحوم والسلع الغذائية المختلفة خاصة الأساسية منها، وتوافر مخزون السلع الاستراتيجي، موجها ببذل مزيد من الجهد لتأمين توافر المواد والسلع بأسعار مناسبة، ومراقبة المخزون السلعي خاصةً الاستراتيجي منها طوال الوقت، ومتابعة حركتها، وتوفير كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات بالمراكز والمنافذ الثابتة والمتنقلة بأسعار مناسبة للمواطنين.

دعم المنافذ الثابتة والمتحركة بالسلع

وشدّد محافظ كفر الشيخ على ضرورة دعم المنافذ الثابتة والمتحركة المنتشرة بالمراكز والأحياء بالسلع اللازمة لسد الاحتياجات، وضمان وصول الخدمة بالشكل اللائق والمناسب بكافة الأماكن، خاصةً مع جودة المنتجات والخدمات المقدمة من فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة الذي يُقدم كافة أنواع السلع على اختلاف درجاتها وأسعارها بحيث تناسب جميع المستويات.

تطهير وتعقيم المساجد

كما تابع المحافظ أعمال تطهير وتعقيم المساجد، وتجهيز الساحات لأداء صلاة العيد، وعددها 200 ساحة، و4 آلاف و495 مسجدا، موجهاً بتطهير وتعقيم كافة المساجد، كما وجّه بشنّ حملات نظافة بكافة الحدائق بمراكز ومدن المحافظة.

كما أعلن «نور الدين» رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بالمستشفيات العامة والمركزية والجامعي بمراكز ومدن المحافظة، إضافة إلى الوحدات الصحية، وجميع الإدارات الصحية بنطاق المحافظة، مشيراً إلى عقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية بالمراكز لمتابعة الموقف على مدار 24 ساعة، بإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية.

الاستعداد الجيد لاستقبال الحالات الطارئة

ووجّه المحافظ بالاستعداد الجيد لاستقبال الحالات الطارئة مجاناً وفوراً دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية، بالإضافة إلى قيام مرفق الإسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الإسعاف، وتحديد مواقع للإسعاف بالمناطق الحيوية والميادين العامة وبالقرب من كورنيش النيل بدسوق وفوه ومطوبس، ومتابعة الموقف خلال أيام العيد.

100 سيارة إسعاف مجهزة

كما أعلن محافظ كفر الشيخ عن رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى اعتبارا من اليوم وقفة عرفات وحتى نهاية الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال الدفع بـ100 سيارة إسعاف مجهزة بكافة الأطقم الطبية والإسعافية والأدوات الخاصة بتقديم الخدمات الطبية العاجلة للمواطنين خلال فترة الإجازة والاحتفال بالعيد على مستوى المحافظة.

رفع درجة الاستعداد في 52 نقطة إسعاف

وفي سياق متصل، قام مرفق هيئة الإسعاف بكفر الشيخ برفع درجة الاستعداد داخل أكثر من 52 نقطة إسعاف هي عدد النقاط المنتشرة على مستوى المحافظة، إضافة إلى النقاط الرئيسية، وتأمين المصايف والحدائق والطرق السريعة، وتأمين صلاة العيد.

كما خصص مرفق إسعاف كفر الشيخ 8 خطوط أرضية للتواصل مع المواطنين، فضلاً عن الخط الساخن «123» لتلقي أي بلاغات على مدار 24 ساعة من خلال غرفة عمليات مدربة على التواصل، وتحديد أماكن البلاغات، وسرعة التواصل، وتحريك أقرب سيارة إسعاف إلى مكان البلاغ والغرفة متواصلة مع غرفة العمليات الرئيسية محافظة كفر الشيخ وغرفة عمليات النجدة وغرفة عمليات الطوارئ مع المستشفيات.