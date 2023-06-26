بدء تجهيز ساحات صلاة عيد الأضحى في كفر الشيخ

تستعد محافظة كفر الشيخ لاستقبال عيد الأضحى المبارك، غدا الأربعاء، بتجهيز المساجد والساحات الملحقة بها في مختلف المراكز والمدن والقرى، والمخصصة لصلاة العيد.

بدء تجهيز ساحات صلاة العيد

وأكد مصدر مسؤول بمديرية الأوقاف في كفر الشيخ، لـ«الوطن»، إنّه يجري حالياً حصر ساحات عيد الأضحي المبارك والبدء في تجهيزها، استعداداً لصلاة عيد الأضحي المبارك 2023، مشيراً إلي أنّ عدد الساحات لن يختلف كثيراً عن عيد الفطر المبارك، والتي بلغت حوالي 49 ساحة، بجانب حوالي 5 آلاف مسجد تستقبل المصلين.

حملة موسعة لنظافة مساجد كفر الشيخ

وأشار المصدر، إلى انطلاق أعمال حملة النظافة الموسعة في جميع مساجد محافظة كفر الشيخ، والتي تستمر حتى صلاة عيد الأضحى المبارك، في إطار خدمة بيوت الله عز وجل، وحرص وزارة الأوقاف على تهيئتها على أفضل وجه.

تخصيص إمام وعمال لكل مسجد

وأوضح المصدر، أنّه سيُجري تخصيص إمام وعمال لكل مسجد، وذلك للوقوف على ضبط وتنظيم دخول وخروج المصلين بكل مسجد خلال صلاة عيد الأضحى المبارك، لافتاً أنّه سيتم السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها في صلاة الجمعة أو صلاة القيام.

يذكر أن وزارة الأوقاف أعلنت إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع المساجد التي تُقام بها صلاة الجمعة وفي الساحات التي تحددها كل مديرية في ضوء ضوابط، وما تم في عيد الفطر المبارك، مع التأكيد على جميع المديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مصليات العيد للسيدات سواء في المساجد التي تقام بها صلاة العيد أم في الساحات المقررة لصلاة العيد، مع اتخاذ اللازم لتحديد المكان الخاص بالسيدات بما يحول دون تداخل الصفوف بينهن وبين الرجال، والاستعانة بالواعظات المعينات والمعتمدات بالوزارة للتعاون مع المديريات في تنسيق ذلك.