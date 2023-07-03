إصابة عدد من الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب نابلس

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدخل بلدة بيتا، جنوب نابلس، فجر اليوم الاثنين، وفق تقرير لوكالة الأنباء الفلسطينية، أشارت فيه إلى قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى لمسيرة مركبات عند مدخل البلدة.

وأوضح التقرير أن عددا من أهالي البلدة الفلسطينية خرجوا في المسيرة، لإعلان مساندتهم لسكان مخيم جنين، بعد تعرضهم لعدوان إسرائيلي، إلا أن عددا من الجنود الإسرائيليين استخدموا الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، في محاولة لتفريق المحتجين في بلدة بيتا.