«التعليم» تتيح النماذج الاسترشادية لمادة الاستاتيكا للصف الثالث الثانوي

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، النماذج الاسترشادية لمادة الاستاتيكا الصف الثالث الثانوي، التي يؤديها طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية «رياضة» غدا، وفقا للجداول الرسمية والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

النماذج الاسترشادية لمادة الاستاتيكا الصف الثالث الثانوي

وحددت وزارة التربية والتعليم، رابط النماذج الاسترشادية لمادة الاستاتيكا الصف الثالث الثانوي، حتى يستطيع الطلاب الدخول عليه وطباعته وحله والتدريب على الأسئلة الموضوعية والمقالية قبل الامتحانات، إضافة إلى إتاحة الإجابات الرسمية للنماذج الاسترشادية كي يستطيع الطالب مقارنه إجابته ومعرفة مستواه.

خطوات تحميل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ النماذج الاسترشادية لمادة الاستاتيكا الصف الثالث الثانوي، نسخة شبيهة من امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة، التي يؤديها الطلاب غدا، ويمكن للطلاب تحميل النماذج الاسترشادية مادة الاستاتيكا للثانوية العامة، من خلال الدخول إلى بوابة مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم، واختيار «المرحلة التعليمية، والسنة الدراسية، والفصل الدراسي، ونوع المحتوي، والمادة (النموذج الاسترشادي)».

المواد المتبقية في امتحانات الصف الثالث الثانوي

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّ المواد المتبقية في امتحانات الصف الثالث الثانوي، ويوم الثلاثاء 4 يوليو بمادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا، ويوم الخميس 6 يوليو بمادة اللغة الأجنبية الأولى.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة يوم الأحد يوليو 2023، مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم ومادة التفاضل والتكامل ومادة علم النفس والاجتماع، ويوم الثلاثاء 10 يوليو مادة الديناميكا، ويوم الخميس 13 يوليو2023، مواد الأحياء والجبر والهندسة الفراغية والفلسفة والمنطق.