حرمان عامين.. عقوبة اصطحاب الموبايل داخل لجان امتحانات الثانوية العامة

قبل البدء في لجان امتحانات الثانوية العامة لمادتي الفيزياء لطلاب شعبة العلمي علوم، والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، جرى رصد العديد من الهواتف المحمولة داخل لجان محافظة الوادي الجديد، وتحرير محضر لأصحابهم بالواقعة.

تحرير محضر غش

بعد تحرير محضر لعدد من طلاب الثانوية العامة، بسبب اصطحاب الهواتف المحمولة داخل لجان الامتحانات، ما هي العقوبة التي تقع على الطلاب، قال المحامي أشرف ناجي، أن تحرير المحضر، هو بمثابة محضر غش لهؤلاء الطلاب، لذلك يعاقبوا بتهمة الغش في امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف «ناجي» خلال حديثه مع «الوطن»، أن عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة، تصل للرسوب في جميع المواد، فضلا عن الحبس والغرامة وذلك وفقا لقانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020، ويعد ذلك تنفيذا للكتاب الدوري لوزير التربية والتعليم بحظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان.

عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة

وتابع أشرف ناجي، أن حيازة الهاتف المحمول أو أي وسيلة غش أخرى، أوضح القانون أن يغرم صاحبه غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وقد تصل العقوبة إلى الحرمان عاما في حالة حيازة الهاتف المحمول دون استخدامه، وعامين في حالة استخدامه في عمليات الغش.

ونص قانون مكافحة الغش رقم 205 لسنه 2020، على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.