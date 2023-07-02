وزير التعليم يوجّه بصرف مكافأة للملاحظين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة

تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، إضافة لعدد من استراحات المعلمين، حيث وجّه بمنح العاملين بلجان سير الامتحان، يوم مكافأة زيادة عن عدد الأيام المحددة لهذا اليوم، على اعتبار أنّ اليوم الأحد إجازة رسمية.

وقد تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، سير امتحان الثانوية العامة بالمحافظة، بلجنة مدرسة الشهيد محمد نجا سعد الثانوية بنات التابعة لإدارة مرسى مطروح التعليمية؛ وذلك أثناء تأدية الطلاب الامتحان في مادتي الفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية، ورافق الوزير خلال الزيارة التفقدية، عمرو شحاتة، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب

وشدد الوزير على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أجهزة إلكترونية، أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

واطمأن الوزير على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدًا لمراقبي اللجان على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية، كما اطمأن الوزير أيضا على توزيع كتيب المفاهيم على الطالبات وتوزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة داخل اللجان.

تظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس

وتأكد الوزير من قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، مؤكدًا الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة.

وحرص الوزير على تفقد حجرة الكنترول داخل المدرسة، واطلع على محضر فتح أظرف الأسئلة، واطمأن على مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال الكنترولات ولجنة الإدارة والتصحيح والمراجعة، مؤكدا اتخاذ الإجراءات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن.

كما تفقد الوزير والمحافظ لجنة مدرسة الشهيد النقيب مصطفى أمين هيبه الثانوية بنين التابعة لإدارة مرسى مطروح التعليمية، حيث اطمأن الوزير على مستوى أداء الطلاب في الامتحان، موجها الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

وشدد الوزير على أنّ الوزارة تواجه أي عملية غش إلكتروني بحزم شديد، وإحالة أي حالة غش يقوم بها الطالب، وملاحظي اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

يذكر أنّ إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الاول بمحافظة مطروح 2628 طالبا بينهم 1096 طالبا بالشعبة الأدبية و1532 طالبا بالشعبة العلمية من خلال 13 لجنة رئيسية على مستوى المحافظة، كما تم توفير 16 استراحة للمراقبين والملاحظين بالمحافظة.