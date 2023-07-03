ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 4 فلسطينيين

ارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمهما إلى 4 فلسطينيين، وأصيب 27 آخرون بينهم 7 بجروح خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية، أنّ الشهداء هم الشاب سميح فراس أبو الوفا وأوس الحنون، وحسام أبو ذيبة، ونور الدين حسام مرشود.

وكانت قوات الاحتلال، قد بدأت عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، بقصف منزل وسط مخيم جنين، ما أسفر عن استشهاد الشاب أبو الوفا وإصابة آخرين بجروح مختلفة. كما قصفت طائرات الاحتلال بالصواريخ عدة مواقع داخل المخيم وعلى أطرافه.

قوات الاحتلال تحاصر مخيم جنين من مختلف الجهات

وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بـ150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة، مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، تحاصر قوات الاحتلال مخيم جنين من مختلف الجهات وتمنع مركبات الإسعاف من دخوله لنقل المصابين لتلقي العلاج، كما تعمدت جرافاتها إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين وتدمير العديد من المركبات وتجريف طرق رئيسة مؤدية إلى المخيم، وأخرى فرعية في محيطه، الأمر الذي أعاق وصول مركبات الإسعاف إلى بعض المنازل لإخلاء المصابين.

وما تزال سماء جنين ومخيمها تشهد تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، سواء الأباتشي أو طائرات الاستطلاع.