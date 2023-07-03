ضبط سيدة متهمة بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم لأداء مناسك الحج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل، حال اختبائها لدى إحدى صديقاتها بدائرة القسم، وذلك لقيامها بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير تسهيل سفرهم لتأدية مناسك الحج، على خلاف الحقيقة.

وعُثر بحوزة السيدة على 3 جوازات سفر، وكمية من المشغولات الذهبية، وإيصال إيداع مبلغ مالي باسمها بأحد البنوك

وباستدعاء المجني عليهم أيدوا ما سبق، واتهموها بالنصب عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.