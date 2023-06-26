تجديد حبس مالك شركة سياحية بتهمة النصب على المواطنين في القاهرة

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس مالك شركة سياحية في القاهرة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد.

القبض على المتهم

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على أحد الأشخاص «مالك شركة سياحة بالقاهرة»، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

الاستيلاء على أموال المواطنين

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد تضرر إحدى السيدات «تقيم في دائرة قسم شرطة روض الفرج» من أحد الأشخاص «مالك شركة سياحة»، لقيامه بالنصب عليها والاستيلاء منها على مبلغ مالي بعد إيهامها بإجراء حجز لها بأحد فنادق الإسكندرية.

استولي على مبالغ مالية

وبينت التحريات أن المتهم لم يقم بحجز الفندق للسيدة المتضررة ورفض رد المبلغ المالي لها، وتبين أنه مُسجل جنائي، نصب واحتال على المواطنين واستولي على مبالغ مالية منهم، بعد إيهامهم بحجز رحلات ترفيهية، والترويج لنشاطه الإجرامي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبتقنين الإجراءات أمكن القبض عليه وبحوزته سلاح ناري «طبنجة صوت وطلقات صوت تستعمل على ذات السلاح»، وبعد مواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

العقوبة القانونية

وقال رامي ربيع مقلد المحامي، إن عقوبة المتهم وفقا للمادة 336 من قانون العقوبات، وتنص على: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».