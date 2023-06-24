ضبط مالك شركة سياحية بتهمة النصب على مواطني القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك شركة سياحة بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم شرطة روض الفرج) بتضررها من (مالك شركة سياحة) لقيامه بالنصب عليها والإستيلاء منها على مبلغ مالى عن طريق إيهامها بإجراء حجز لها بإحدى الفنادق بمدينة الإسكندرية ، إلا أنه لم يقم بذلك ورفض رد المبلغ المالى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (مالك شركة سياحة - كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول "له معلومات جنائية") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم عقب إيهامهم بحجز رحلات ترفيهية لهم ، والترويج لنشاطه الإجرامى على مواقع التواصل الإجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته (طبنجة صوت - طلقات صوت).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.