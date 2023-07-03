ضبط 215 قضية مخدرات و61 قطعة سلاح ناري في يوم واحد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 215 قضية مخدرات، و61 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 59763 حكما قضائيا متنوعا.

حملات أمنية في المحافظات

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 215 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 230 متهما، ضُبط خلالها كميات متنوعة من المواد المخدرة

كما تمكنت الحملة من ضبط 61 قطعة سلاح ناري بحوزة 48 متهما، وتنفيذ 59763 حكما قضائيا متنوعا، إضافة إلى ضبط تشكيل عصابي ضم 3 متهمين بالاتجار في المخدرات.

ضبط متهمين هاربين

وتمكنت الحملات أيضًا من ضبط 14 متهما هاربا، و10 متهمين بممارسة أعمال بلطجة، فضلا عن ضبط 201 دراجة نارية مخالفة، و14141 مخالفة مرورية متنوعة.

وفحصت الحملات 45 من سائقي السيارات على الطرق السريعة، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.