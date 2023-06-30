محمود مسلم: حكم الإخوان من أصعب الفترات على مصر

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن فترة حكم جماعة الإخوان لمصر كانت من أصعب الفترات التي مرت على تاريخ البلاد، مشيرا إلى أن الإعلام المصري الوطني في تلك الفترة كان مقدرا لحجم جماعة الإخوان، حيث كانت القضية بالنسبة لهم هي قضية مبدأ.

مسلم: عدد كبير من الكتاب كانوا على موقف واحد من جماعة الإخوان

وأضاف «مسلم» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حقائق وأسرار» ويقدمه الإعلامي مصطفى بكرى، المذاع على فضائية «صدى البلد»، في تغطيته الخاصة لذكرى ثورة 30 يونيو، أن هناك عددًا كبيرًا من الكتاب كانوا على موقف واحد من كشف حقيقة جماعة الإخوان أمام الجميع، وهو الأمر الذي ظهر جليا خلال هجوم الجماعة وأعضائها على صحفيي وكتاب جريدة «الوطن» خلال فترة حكمهم للبلاد.

وأشار رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إلى أن النخبة المصرية قد تعرضت لتهديدات بالاغتيال من قبل جماعة الإخوان.

وأشاد باستضافة جريدة الوطن لمؤتمر «تمرد»، الذي أعلن فيه رفض جماعة الإخوان وحكمها الجاثم على قلوب المصريين، حيث أنه بعد انتهاء المؤتمر في الجريدة شارك أعضاء الحركة في البيان المشترك للقوى الوطنية، والذي دعا إليه الرئيس السيسي عندما كان وزيرا للدفاع في وقتها بشهر 2013.