محمود مسلم: الإخوان حرقوا مقر «الوطن» مرتين ووضعونا على قوائم الاغتيال

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن القضية مع الإخوان قضية مبدأ وقضية علم بمدى خطورتهم، ونفخر في جريدة الوطن بموقفنا ضد الإخوان منذ اليوم الأول لتوليهم الحكم: «كُتّاب الوطن ومنهم الدكتور محمود خليل والدكتور عمار على حسن والكاتب الراحل محمود الكردوسي وهيئة التحرير كانوا على دراية بالإخوان ويعرفونهم جيدا».

مسلم: أراد الله منحنا شرف استضافة مؤتمر تمرد

وأوضح «مسلم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار» مع الإعلامي مصطفى بكري، على قناة «صدى البلد»، أن الإخوان حرقوا مقر الجريدة الوطن مرتين، مضيفًا: «مسيرات الإخوان كانت دائمة المرور أمام مقر الوطن في الدقي ويلقون الشتائم والسباب والتهديدات، ووضعونا على قوائم الاغتيال، وتناولونا بالسب والتهم عبر مواقعهم وصفحاتهم، وقدموا مؤسس جريدة الوطن المهندس محمود الأمين إلى النيابة، ولكن أراد الله منحنا شرف استضافة مؤتمر تمرد الأهم والأخطر يوم 3 يوليو، وذلك بعدما نسق معنا محمد عبد العزيز لإقامة المؤتمر في الجريدة بعدما لم يجدوا مكانا لعقده، وتناقلته كل وسائل الإعلام العالمية، وأكدنا له أنه إذا هاجم الإخوان المؤتمر سنقف جميعا معهم في الشارع».

مسلم: أعضاء تمرد خرجوا من الوطن إلى مقر القيادة المشتركة لإعلان أهم بيان في تاريخ مصر الحديث

وتابع الدكتور محمود مسلم: «خرج أعضاء تمرد من الوطن إلى مقر القيادة المشتركة لإعلان البيان الأهم في تاريخ مصر الحديث بجلاء الإخوان والذي أعلنه الفريق أول عبد الفتاح السيسي آنذاك، «الحمد لله انتهى الاحتلال الغاشم على مصر والذي جاء في غفلة على مصر ليقود مصر رئيس إخواني وجماعته الإرهابية الخائنة، وكانت أيام الإخوان أياما صعبة ولكن أراد الله أن تنتهى قبل أن يكون الوضع أسوء بحكمهم لمصر لفترة أطول».