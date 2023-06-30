محمود مسلم: حكم الإخوان لمصر كان احتلالا جاء في غفلة من الزمن

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن الجريدة استضافت أهم مؤتمر لحركة «تمرد»، وبعد انتهاء المؤتمر خرج أعضاء الحركة من الجريدة لمقر القيادة المشتركة من أجل إعلان البيان الأهم في تاريخ مصر، والحديث بجدية عن جلاء الإخوان.

مسلم: الاحتلال الإخواني جاء في غفلة لحكم مصر

وأضاف «مسلم» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حقائق وأسرار» ويقدمه الإعلامي مصطفى بكرى، المذاع على قناة «صدى البلد»، في تغطيته الخاصة لذكرى ثورة 30 يونيو، أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي أعلن بنفسه خارطة الطريق حينها، حتى انتهى الاحتلال الغاشم على مصر، وهو الاحتلال الذي جاء في غفلة لحكم مصر، وقاد مصر حينها رئيس إخواني وجماعته الإرهابية الخائنة.

الإعلام المصري الوطني كان يقدر حجم جماعة الإخوان

وأوضح أن فترة حكم جماعة الإخوان لمصر كانت من أصعب الفترات التي مرت على تاريخ البلاد، مشيرا إلى أن الإعلام المصري الوطني في تلك الفترة كان يقدر حجم جماعة الإخوان، حيث كانت القضية بالنسبة له قضية مبدأ.

وأكد أن أيام حكم جماعة الإخوان كانت أياما صعبة، لكن أراد الله سبحانه وتعالي أن تنتهى قبل أن يكون الوضع أسوأ بحكمهم لمصر فترة أطول، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من الكتاب كانوا على موقف واحد من كشف حقيقة جماعة الإخوان أمام الجميع، وهو الأمر الذي ظهر جليا خلال هجوم الجماعة وأعضائها على صحفيي وكُتّاب جريدة «الوطن» خلال فترة حكمهم للبلاد.