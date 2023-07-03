تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة من ضبط المتهم في واقعة مقتل سائق «توك توك» بالزاوية الحمراء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما ورد لقسم شرطة الزاوية الحمراء، بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات باستقبالها جثمان سائق مركبة «توك توك»، مقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح طعني إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم.

مشاجرة بين المتهم والمجني عليه

تبين حدوث المشاجرة بين المتوفى وآخر مقيم بذات الدائرة، بسبب مشادة كلامية بينهما لوجود خلافات مالية سابقة، تعدى خلالها الثاني على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، والتي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات، وتم استهداف مرتكب الواقعة وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.