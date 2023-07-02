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«الداخلية»: ضبط ‏98 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
11:27 ص | الأحد 02 يوليو 2023
المرور- صورة أرشيفية

المرور- صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 98251 مخالفة مرورية متنوعة.

ومن بين المخالفات المضبوطة، 35226 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1422 مخالفة السير بدون تراخيص، و9 مخالفات موقف عشوائي، و5 مخالفات شروط التراخيص، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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