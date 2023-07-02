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«الداخلية» تنظم قوافل لتوزيع مساعدات على المواطنين بمناسبة عيد الأضحى

كتب:

محمد بركات
08:16 م | الأحد 02 يوليو 2023
مساعدات الداخلية

مساعدات الداخلية

نظمت وزارة الداخلية عدة قوافل إنسانية؛ لتوزيع عدد من المساعدات العينية «مواد غذائية» على المواطنين قاطني المناطق الحضارية الجديدة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في إطار حرص وزارة الدخلية على التواصل المجتمعي مع المواطنين ومشاركتهم مختلف المناسبات.

جاء ذلك في ضوء مبادرة «كلنا واحد»، واستمرارًا للدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية للمساهمة في رافع الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، لا سيما المناطق الأولى بالرعاية.

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