مواصفات امتحان الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة.. نماذج للأسئلة والإجابات

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط الاختبار التجريبي لطلاب الصف الصف الثالث الثانوي، لـ امتحان مادة الاستاتيكا الثانوية العامة والذي سيؤديه الطلاب غدا الثلاثاء 4 يوليو 2023، وفق جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

امتحان الاستاتيكا للثانوية العامة

وحددت وزارة التربية والتعليم، رابط للاختبار التجريبي لمادة الاستاتيكا، حتى يستطيع الطلاب الدخول عليه وطباعته وحله والتدريب على الأسئلة الموضوعية والمقالية قبل الامتحانان، كنموذج استرشادي للطلاب ونسخة شبيهه لامتحان نهاية العام والذي يؤديه الطلاب غداً .

مواصفات أسئلة امتحان الاستاتيكا الثانوية العامة 2023

وكشفت وزارة التربية والتعليم، عن مواصفات أسئلة امتحان الاستاتيكا الثانوية العامة 2023، وفقا لمواصفات المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، كما يلي.

- عدد الأسئلة المقالية مادة الاستاتيكا للثانوية العامة 2023: سؤالين.

- إجمالي عدد الأسئلة الموضوعية بمادة الاستاتيكا للثانوية العامة 2023: 18 سؤالين.

- عدد الأسئلة الموضوعية بمادة الاستاتيكا للثانوية العامة 2023 بدرجة واحدة: 10 أسئلة.

- عدد الأسئلة الموضوعية بمادة الاستاتيكا للثانوية العامة 2023 بدرجتين: 8 أسئلة.

- زمن امتحان الاستاتيكا للثانوية العامة 2023: ساعتين.

- الدرجة الكلية مادة الاستاتيكا للثانوية العامة 2023: 30 درجة.

- الدرجة الكلية الأسئلة الموضوعية مادة الاستاتيكا للثانوية العامة 2023: 18 درجة.

- الدرجة الكلية الأسئلة المقالية مادة الاستاتيكا للثانوية العامة 2023: درجتين.