حصة الفرد من السلع التموينية لشهر يوليو 2023.. حد أقصى للزيت والسكر

تبلغ حصة الفرد من السلع التموينية لشهر يوليو 2023، وفق الضوابط المطبقة بقرار من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، 50 جنيها على البطاقة التموينية يتم شراء بها سلع محددة بها، وفقا للحد الأقصى المقرر على السلع التموينية.

حصة الفرد من السلع التموينية لشهر يوليو 2023

وتستمر وزارة التموين من خلال 40 ألف منفذ بقال تمويني، في تطبيق قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي بشأن حصة الفرد من السلع التموينية والمطبق منذ شهر مايو الماضي، ومستمر تطبيقه في صرف سلع يوليو 2023 ، والتي تشمل على التالي:

- صرف زجاجة زيت عبوة 800 مللي لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة.

- صرف كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته وبحد أقصى 6 كيلو سكر على للبطاقة الواحدة.

- صرف كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.

- أو يتم صرف بديلا عن الأرز عبوة مكرونة زنة 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 عبوة زنة 800 جرام للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.

صرف مقررات يوليو 2023

وبدأ 40 ألف منفذ بقال تمويني على مستوى الجمهورية، في صرف المقررات التموينية عن شهر يوليو، بداية من السبت الماضي لأصحاب البطاقات التموينية البالغ عددهم 23 مليون بطاقة تموين.