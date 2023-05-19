انتظام صرف حصة الفرد من التموين عن شهر مايو 2023

تلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من شركات الجملة، يفيد بانتظام حصة الفرد من التموين عن شهر مايو 2023 من منافذ بقالي التموين على مستوى الجمهورية، وفق ضوابط صرف السلع التموينية الجديدة والتي أقرها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين.

صرف حصة الفرد من التموين عن شهر مايو 2023

وتأتي صرف حصة الفرد من التموين عن شهر مايو 2023، وفقا للقرار الوزاري الذي تم تطبيقه مع صرف السلع التموينية بداية الشهر لحوالي 23 مليون بطاقة تموين، كالتالي:

- صرف زجاجة زيت عبوة 800 مللي لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات زيت.

- صرف كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته وبحد أقصى 6 كيلوجرامات سكر على البطاقة.

- صرف كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.

- أو صرف عبوة مكرونة زنة 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 عبوة زنة 800 جرام للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر.

قيمة دعم التموين

وفي تصريح سابق للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن قيمة دعم التموين، أكد أن قيمة الفرد ثابتة على البطاقة وهي مبلغ 50 جنيها للفرد حتى الفرد الرابع، و25 جنيها بدءا من الفرد الخامس.