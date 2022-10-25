دعم بطاقة التموين في 8 أعوام: بدأ بزيادة حصة الفرد 15 جنيها ووصل لـ300 جنيه

تطورت مراحل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لشبكة الحماية الاجتماعية، الخاصة بالدعم التموينى المقدم من الحكومة، فى صورة دعم عينى (دعم الخبز البلدى والسلع التموينية) على مدار 8 أعوام ماضية، منذ عام 2014 وصولاً للعام الجارى 2022.

ووفقاً لمنظومة الدعم التموينى، كانت حصة الفرد فى عام 2014 تبلغ 15 جنيهاً، وزادت حصة الفرد فى عام 2016 إلى 21 جنيهاً، وصولاً إلى حصة الفرد الحالية التى تبلغ 50 جنيهاً والتى بدأت عام 2017، إذ زادت حصة الفرد فى المنظومة التموينية بمقدار 35 جنيهاً من 2014 حتى العام الجارى.

ويحصل كل فرد مقيد على البطاقة التموينية على عدد 5 أرغفة، حصته يومياً من الخبز البلدى المدعم، الذى تقدمه الحكومة للمواطن بسعر يبلغ 5 قروش على البطاقة التموينية، بينما تكلفة تصنيعه تتخطى الـ80 قرشاً، وتتحمل الدولة فى إنتاج الرغيف الواحد 75 قرشاً، وتنتج المخابز البلدية يومياً 270 مليون رغيف لسد احتياجات أصحاب البطاقات التموينية من الخبز.

واستكمالاً لإجراءات الحماية الاجتماعية من الحكومة للمواطنين، كان قرار وزارة التموين فى يونيو 2022 باستمرار صرف الخبز للمحذوفين من التموين، إذ بدأت تنقية منظومة التموين فعلياً فى شهر يونيو 2022، من خلال حذف أصحاب الدخول العليا ومالكى السيارات، إلا أن الحكومة ممثلة فى وزارة التموين أقرت استمرار صرف الخبز للمحذوفين من الدعم التموينى الشهرى (السلع التموينية)، دون أى انتقاص من حصة الفرد أو البطاقة، بواقع صرف 5 أرغفة يومياً، بإجمالى 150 رغيفاً على مدار الشهر، وهى حصة كل فرد على البطاقة.

تضم منظومة الدعم التموينى 23 مليون بطاقة تموينية، ومدرج بها 72 مليون مواطن يحصلون على الخبز البلدى يومياً، ومن بينهم 64 مليون مواطن عدد المستحقين للسلع التموينية الشهرية، والتى تصرف بالسعر المدعم لعدد 30 صنفاً غذائياً وغير غذائى تطرحها وزارة التموين والتجارة الداخلية فى منافذها، والتى توسعت فى إنشائها من أجل سد احتياجات المواطنين، ويبلغ عدد منافذ البقالين 40 ألف منفذ، مع وجود أكثر من 7500 منفذ لمشروع جمعيتى و1300 مجمع استهلاكى فى جميع محافظات الجمهورية، وتقدم السلع بسعر أقل من السوق المحلية بنسبة 25% لجميع المواطنين الحاملين وغير الحاملين للبطاقات التموينية.

وفى أغسطس 2022 وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بالتوسع فى توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر استحقاقاً، وأقرت الحكومة صرف دعم استثنائى بقيمة تتراوح بين 100 و300 جنيه شهرياً، لمدة 6 أشهر، وبدأ فى شهر سبتمبر 2022 صرف الزيادة الجديدة فى الدعم التموينى، لعدد 9 ملايين و100 ألف أسرة، ومن بينهم 8 ملايين من أصحاب البطاقات التموينية، وتستمر الزيادة حتى فبراير 2023، إذ تتحمل الحكومة لصرف هذا الدعم الاستثنائى 833 مليون جنيه شهرياً، وأرسلت وزارة التموين للأسر المستحقة رسالة بالزيادة الجديدة عبر بونات صرف الخبز.

وشملت الزيادة الجديدة فى الدعم التموينى التالى: «سلع تموينية بقيمة 100 جنيه للبطاقة المقيد عليها أسرة واحدة، وسلع تموينية بقيمة 200 جنيه للبطاقة المقيد عليها أسرتان أو ثلاث، وسلع تموينية بقيمة 300 جنيه للبطاقة المقيد عليها أكثر من ثلاث أسر، بتكلفة 833 مليون جنيه حجم ما تتحمله الدولة شهرياً لصرف زيادة الدعم الاستثنائى.

ووفقاً للحصر الذى أجرته الحكومة، للوصول للأسر الأكثر احتياجاً للدعم، فإن عدد 9 ملايين و100 ألف أسرة حصلوا على هذا الدعم، وهم: كل أسرة يقل دخلها الشهرى عن 2700 جنيه، وكل أسرة يقل معاشها الشهرى عن 2500 جنيه، وأصحاب معاش تكافل وكرامة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعى، والأرامل والمطلقات.