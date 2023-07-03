ارتياح بين الطلاب «الثانوية الأزهرية» بعد انتهاء امتحان الفيزياء

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن ارتياح نسبي بين طلاب القسم العلمي للشهادة الثانوية الأزهرية في مادة الفيزياء، إذ تفقد عصام القاضي مدير عام جودة التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، لجنة معهد الشيخ محمود أبو العيون بنين والتي تضم بنين أبو العيون، وبنين أبوقير بالإسكندرية، بناء على تكليف الشيخ أيمن عبد الغني -رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

مواصفات الورقة الفنية لامتحانات الثانوية الأزهرية

وأكدت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الاثنين، أنها قامت قبل بدء امتحان مادة الفيزياء ضمن امتحانات الثانوية الأزهرية، بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وَفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

يذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141 ألفا و509 طلاب، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90 ألفا و771 طالبا من البنين والفتيات، ومن القسم العلمي من البنين 27 ألفا و435 طالبا، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.

ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي 430 طالبا، مقسمين على 31 لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية 770 طالبا، و535 بنين و235 فتيات، مقسمين على 47 لجنة.