«أزهرية الإسكندرية»: لا شكاوى من امتحان الفيزياء للشهادة الثانوية

استأنف طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الامتحانات، اليوم الاثنين، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث أدى طلاب الشهادة القسم العلمي امتحان مادة الفيزياء.

وبحسب بيان منطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم، فإن علاء الدين العريان، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب لمنطقة الإسكندرية الأزهرية والمشرف العام على الامتحانات، والدكتور عصام القاضي وهشام عبد الرحيم، موفدا قطاع المعاهد الأزهرية، تابعوا انطلاق الامتحانات اليوم.

عدم وجود شكوى من الطلاب والطالبات

وأكدت المنطقة متابعة غرفة العمليات المنعقدة بديوان عام المنطقة، للاطمئنان على عدم وجود شكوى من الطلاب والطالبات فيما يتعلق بأسئلة مادة الفيزياء.

وتفقد مسؤولو المنطقة بعض اللجان الامتحانية، وبالتحديد لجان بنين أبوالعيون، وفتيات سيدي بشر، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية، مؤكدين ضرورة توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات في جو يملؤه الهدوء والاستقرار والطمأنينة٠

تعليمات الامتحانات

وجرى تنفيذ التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية ومن الإدارة المركزية للامتحانات، أبرزها عدم تواجد التليفون المحمول داخل وخارج اللجان الامتحانية منعا من شبهة الغش ومن تسريب الامتحانات.