احسب درجاتك.. إجابات الجزء الأول من امتحان الفيزياء للثانوية العامة

انتهى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية من أداء امتحان مادة الفيزياء، اليوم، وهي رابع المواد المُضافة للمجموع، وتباينت آراء بعض الطلاب بشأن المادة بين صعوبة الأسئلة، فيما أكد آخرون أنّ الامتحان في مستوى الطالب المتوسط والأسئلة بسيطة ومباشرة.

وللتعرف على إجابات الأسئلة الصحيحة، والتأكد من مطابقاتها لإجابات طلاب الثانوية العامة داخل الورقة الامتحانية، تنشر «الوطن» الإجابات الكاملة لـ امتحان مادة الفيزياء اليوم، بحسب أحمد الحفناوي وعمار عبدالرؤوف خبراء المادة على النحو التالي.

إجابات الجزء الأول من امتحان الفيزياء

توزيع درجات امتحان الفيزياء

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات وتوزيع درجات امتحان الفيزياء لطلاب المرحلة الثانوية على النحو التالي:

- عدد الأسئلة المقالية مادة الفيزياء: سؤالان.

- إجمالي عدد الأسئلة الموضوعية: 44 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية بدرجة واحدة: 32 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية بمادة الفيزياء للثانوية العامة 2023 بدرجتين: 22 سؤالا.

- عدد الأسئلة المقالية مادة الفيزياء: سؤالان.

- إجمالي عدد الأسئلة الموضوعية: 44 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية بدرجة واحدة: 32 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية بمادة الفيزياء للثانوية العامة 2023 بدرجتين: 22 سؤالا.

وأدى امتحانات الثانوية العام نحو 783 ألفا و25 طالبا بالشعبتين العلمية والأدبية، في 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، إضافة إلى إجراءات التفتيش لمواجهة الغش الإلكتروني.