أب يهدي ابنته بوكيه ورد بعد امتحان الفيزياء بالمنوفية: «فخور بيها»

وقف أمام لجنة الامتحانات بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ممسكا في يديه بوكية ورد ليهديه إلى ابنته فور خروجها من لجنة امتحان الفيزياء، في مشهد آثار إعجاب الجميع من أولياء الأمور الذين تابعوا موقف الأب الذي ظهر عليه القلق من الامتحانات، ولكن ما إن خرجت ابنته من الامتحانات وتفاجأت بقدوم والدها يهديها بوكية الورد، حتى تبددت كل مظاهر القلق إلى فرحة وأحضان بين الأب وابنته.

أب يهدي ابنته بوكيه ورد بعد امتحان الفيزياء بالمنوفية

وقال أحمد الزغبي ولي الأمر والذي وقف ينتظر ابنته بعد امتحان الفيزياء في المنوفية، إنه قرر أن يفاجئ ابنته وانتظارها للاحتفاء بها بمجرد خروجها، مؤكدا أنه أول مره ينتظر ابنته بعد الامتحانات، مشيرا إلى أنه اطمئن من ابنته على سهولة الامتحانات وقيامها بالإجابة على الأسئلة بشكل جيد.

وأضاف «الزغبي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه كان قلقا من تعثر ابنته في حل امتحان الفيزياء اليوم ولكنها كانت سعيدة بالامتحان والذي اعتبرته أسهل من مادة الكيمياء بمراحل، مشيرًا إلى أن اينته تحب المفاجآت، مضيفًا: «بنتي لازم تعرف إني فخور بها وبمجودها ولازم اعرفها إني مقدر تعبها طوال السنة، وربنا يوفقها بإذن الله».

فرحة ببوكية الورد وامتحانات الفيزياء في المنوفية

من جانبها عبرت الطالبة عن تقديم والدهل يوكية ورد هدية لها بعد امتحان الفيزياء اليوم الأحد، قائلة: «أنا مبسوطة وربنا يخلي بابا وميحرمنيس منه، وكمان الامتحان كان كويس وأسهل من الكيمياء الحمد لله».