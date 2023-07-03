توزيع درجات امتحان الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة.. السؤال الأول من 30

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع درجات امتحان الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة 2023، والمقرر أن يؤديه الطلاب غدًا الثلاثاء 4 يوليو بلجان امتحانية مؤمنة ومراقبة بالكاميرات لمواجهة الغش الإلكتروني، وإجراءات احترازية وقائية لحماية الطلاب والمعلمين المشاركين في الامتحانات .

توزيع درجات امتحان الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، توزيع درجات امتحان الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة 2023 :-

- 30 درجة المجموع الكلي لامتحان الاستاتيكا للثانوية العامة 2023.

- 26 درجة للأسئلة الموضوعية مادة الاستاتيكا للثانوية العامة 2023.

- 4 درجات الأسئلة المقالية مادة الاستاتيكا للثانوية العامة 2023.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات هامة لرؤساء اللجان بامتحانات الثانوية العامة 2023 :-

- توزيع ورق إجابة «البابل شيت» والأسئلة المقالية لامتحان الاستاتيكا قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق.

- فتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ إجراءات تفتيش الطلاب بدقة قبل دخول اللجان.

- التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أجهزة إلكترونية، أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

- إحالة أي عملية غش إلكتروني يقوم بها الطالب، أو يشترك في تسهيلها ملاحظ اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة.

- توزيع كتيب المفاهيم على الطلاب مع بداية الامتحان وتوزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة داخل اللجان.

- تسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة.

-الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة.