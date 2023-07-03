توزيع درجات امتحان الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة.. السؤال الأول من 30
كتب:
أميرة فكري
01:12 م | الإثنين 03 يوليو 2023
طلاب الثانوية العامة
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع درجات امتحان الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة 2023، والمقرر أن يؤديه الطلاب غدًا الثلاثاء 4 يوليو بلجان امتحانية مؤمنة ومراقبة بالكاميرات لمواجهة الغش الإلكتروني، وإجراءات احترازية وقائية لحماية الطلاب والمعلمين المشاركين في الامتحانات .
توزيع درجات امتحان الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة 2023
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، توزيع درجات امتحان الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة 2023 :-
- 30 درجة المجموع الكلي لامتحان الاستاتيكا للثانوية العامة 2023.
- 26 درجة للأسئلة الموضوعية مادة الاستاتيكا للثانوية العامة 2023.
- 4 درجات الأسئلة المقالية مادة الاستاتيكا للثانوية العامة 2023.
امتحانات الثانوية العامة 2023
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات هامة لرؤساء اللجان بامتحانات الثانوية العامة 2023 :-
- توزيع ورق إجابة «البابل شيت» والأسئلة المقالية لامتحان الاستاتيكا قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق.
- فتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ إجراءات تفتيش الطلاب بدقة قبل دخول اللجان.
- التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أجهزة إلكترونية، أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.
- إحالة أي عملية غش إلكتروني يقوم بها الطالب، أو يشترك في تسهيلها ملاحظ اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة.
- توزيع كتيب المفاهيم على الطلاب مع بداية الامتحان وتوزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة داخل اللجان.
- تسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة.
-الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة.