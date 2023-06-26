تعرف على المواد المتبقية في امتحانات الثانوية العامة بعد إجازة العيد

أدى طلاب الثانوية العامة، امتحانات عددا من المواد التي تضاف للمجموع منها مادة اللغة العربية للشعبتين العلمية والأدبية، ومادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية ومادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، واللغة الأجنبية الثانية، ورقياً بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية، وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم.

من المقرر أن يحصل طلاب الثانوية العامة على إجازة عيد الأضحى المبارك، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، وفق ما جاء في الجدول الذي اعتمده الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

المواد المتبقية في امتحانات الثانوية العامة

في السطور التالية، ترصد «الوطن» المواد المتبقية في امتحانات الثانوية العامة:

- امتحان الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية يوم الأحد 2 يوليو 2023.

- امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الإستاتيكا»، لطلاب شعبة علمي رياضة يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023.

- امتحان اللغة الأجنبية الأولى يوم الخميس 6 يوليو 2023.

- امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع يوم الأحد 9 يوليو 2023.

- امتحان الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة يوم الثلاثاء 10 يوليو 2023.

امتحانات الثانوية العامة 2023 تسير بصورة منتظمة

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة 2023، تسير بصورة منتظمة في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن الامتحانات تتم في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات كعدم الدخول بالهافت المحمول للجنة الامتحانية.