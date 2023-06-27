«التعليم»: استئناف امتحانات الثانوية بـ«الفيزياء» و«التاريخ» في 2 يوليو

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن إجازة عيد الأضحى المبارك لطلاب الثانوية العامة والملاحظين ورؤساء اللجان حتى 1 يوليو المقبل.

وذكرت، أن الملاحظين المنتدبين لأماكن بعيدة عن محل إقامتهم عادوا لمنازلهم من أجل قضاء إجازة العيد مع ذويهم، مشيرةً إلى أنه يتم استئناف الامتحانات يوم الأحد 2 يوليو المقبل بالفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة تبدأ بعد مراجعة لجنة من 10 خبراء

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة تبدأ بعد مراجعة لجنة من 10 خبراء لدقة صياغة أسئلة الامتحان فى مادة الكيمياء ونموذج الإجابة الخاص به، موجهًا بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء ونموذج الإجابة الخاص به، وذلك بعد ما تردد من شكاوى بشأن صعوبة الامتحان.

التصحيح الإلكتروني يحدد معامل الصعوبة لكل سؤال

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن التصحيح الالكتروني يحدد معامل الصعوبة لكل سؤال، مضيفا أنه إذا اتضح أن هناك سؤالا معامل صعوبته أكثر من المحدد له يتم اتخاذ الاجراء المناسب الذي يراعي صالح أبنائنا الطلاب وبما يحقق أيضا مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.