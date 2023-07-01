أغنية إليسا بتمايل على الـbeat تريند «تويتر» في 13 دولة عربية

احتلت أغنية إليسا بتمايل على الـbeat بعد ساعات قليلة من طرحها تريند تويتر في 13 دولة عربية ودخلت قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

أغنية إليسا بتمايل على الـbeat من كلمات وألحان الفنان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل وهندسة صوتية إيلي بربر، وجرى تسجيلها في استوديو هادي شرارة بيبروت، والكليب من إخراج إنجي جمال.

أغنية إليسا بتمايل على الـbeat من اخراج إنجي جمال

كلمات أغنية إليسا بتمايل على الـbeat

وسط الناس وحيده مفيش ولا حاجة جديدة

عشان أنت بعيد عني فمش فارقالي ولا حاجة

وسط الناس سهرانة لكن خايفة وزهقانة

عشان أنت بعيد عني ومشتاقة ومحتاجة

وطول الليل عيوني بتدور عليك وسط الوشوش

مبيناموش عيوني بعدك يا حبيبي مبيناموش

طول الليل بضحك في وش الناس وقلبي بيتعصر

مين اللي فيهم زيي قاسي ولا مين زيي خسر

وبيشوفوني يحسبوني إني برقص عالأغاني

وأنا في مكان تاني معاك يا حبيبي أنا في مكان تاني

أغنية إليسا بتمايل على الـbeat كان من المقرر ان تطرح منذ فترة ولكنها تأجلت بسبب بعض المشاكل الخاصة بالحقوق التوزيع.