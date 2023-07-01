الطفل جان رامز يتصدر تريند تويتر بعد أيام من طرح «البعبع»

حقق فيلم البعبع خلال الأيام الماضية، نجاحا كبيرا في السينمات المصرية والعربية وجمع أكثر من 10 ملايين جنيه في شباك التذاكر حتى مساء أمس الجمعة.

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة

ونجح الطفل جان رامز في لفت نظر الجمهور المصري والعربي بشكل عام، إذ تحدث عنه عدد كبير من الجمهور، ما جعله التريند رقم 1 في مصر.

وجاءت أغلب تعليقات الجمهور مشيدة بأداء الطفل، إذ أكد البعض أنه سيكون له مستقبل كبير في التمثيل بعد أدائه الرائع في الفيلم ونجاحه في إضحاكهم، وكذلك إجادته لمشهد تراجيدي مهم في أحداث الفيلم يصعب على طفل في عمره تقديمه بهذا الإتقان، وتمنى البعض رؤيته في أعمال كوميدية أخرى في حين طالب الآخر بجزء ثان من الفيلم.

فيلم البعبع بطولة ياسمين صبري

وتألق نجوم الفيلم وعلى رأسهم أمير كرارة، إذ قدم شخصية جديدة تماما كانت تعتمد على الكوميديا في المقام الأول حتى أن عددا كبيرا من الجمهور طالبه على مجموعات السينما عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن يقدم أعمالا كوميدية أكثر بعدما نجحت شخصية سلطان البعبع في الفيلم ونالت إشادة وإعجاب الجمهور.

فيلم البعبع من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن «توتا»، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر، وسيتم طرح الفيلم في السينمات بموسم عيد الأضحى المقبل.

وجرى طرح أغنية دعائية للفيلم تحمل اسم «لفينا الدنيا»، وحققت نجاحا كبيرا ونسب استماع عالية على منصات الموسيقى واليوتيوب، والأغنية من كلمات فليبينو، وألحان أحمد طارق يحيى ومسلم، توزيع أحمد طارق يحيي وإسماعيل نصرت، ميكس وماستر عمار خاطر، أورج أسامة الصغير وساكسوفون الشيخ.