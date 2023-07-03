«أزهرية مطروح»: لا شكاوى من امتحان الفيزياء للشهادة الثانوية

استؤنفت، اليوم الاثنين، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة الفيزياء، وسط اجراءات وأمنية وتنظيمية مشددة.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية عبدالعظيم سالم، لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بمجمع مطروح النموذجي، واطمئن علي وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان وانتظام طلاب وطالبات داخل اللجان.

عدم رصد شكاوى من امتحان الفيزياء

وأوضح رئيس منطقة مطروح الأزهرية، في بيان، أن غرفة عمليات الثانوية الأزهرية بالمنطقة لم ترصد علي مستوي جميع اللجان بنطاق المحافظة أية شكاوي من الطلاب أو أولياء الأمور من امتحان مادة الفيزياء.

منع الغش في لجان مطروح

وأكد «سالم»، خلال المتابعة باللجان على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مشددًا على منع الغش بكل سبلة وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان مع الملاحظين والمراقبين والطلاب.

جدير بالذكر أن عدد طلاب القسم العلمي في الثانوية الأزهرية في مطروح بلغ 157 طالب وطالبة، موزعين على 4 لجان امتحانية بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.