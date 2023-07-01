جدول امتحانات الثانوية الأزهرية بعد إجازة عيد الأضحى (صور)

يعاود طلاب الثانوية الأزهرية، استكمال امتحانات الثانوية الأزهرية بعد إجازة عيد الأضحى يوم الاثنين المقبل بامتحان مادة الفيزياء لطلاب القسم العلمي، ويبدأ امتحان مادة الفيزياء الساعة 9 صباحا وسيستمر لمدة 3 ساعات.

امتحانات طلاب القسم الأدبي

أما طلاب القسم الأدبي، سيعودون لامتحاناتهم يوم الثلاثاء المقبل بامتحان مادة الصرف ومادة الإنشاء كل منهما مدة ساعتين، ومن المقرر أن يمتحن طلاب القسم العلمي مادة البلاغة يوم الأربعاء لمدة ساعتين، بينما يوم الخميس المقبل يمتحن طلاب قسم البعوث الإسلامية مادة التوحيد وطلاب القسم الأدبي يؤدون امتحان الجغرافيا، ويوم السبت يؤدي طلاب القسم العلمي مادة التوحيد.

ويوم الأحد 9 يوليو سيؤدي طلاب القسم العلمي مادة اللغة الأجنبية الثانية، أما طلاب القسم الأدبي سيؤدون امتحان اللغة الأجنبية.

تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية

ووضع قطاع المعاهد الأزهرية لطلاب الثانوية الأزهرية، مجموعة من التعليمات التي يجب اتباعها في جميع الامتحانات، مشددا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والتأكد من انتظام الطلاب والمراقبين في اللجان، والعمل على توفير بيئة امتحانية تتسم بالهدوء والاستقرار.

وشدد وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية على متابعة الكنترول في اللجنتين للوقوف على سير أعمال الامتحانات وعلى ضرورة اتباع التعليمات، كما تابع غرفة لجنة الشفوي ومدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب، حتى لا يُظلم أي طالب في امتحانات الشفوي.