رئيس قطاع الأخبار الأسبق عن «3 يوليو»: استلهمنا خطة التغطية من «الطريق إلى إيلات»

قال إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار الأسبق في فترة بيان 3 يوليو 2013، إنَّ قطاع الأخبار كان متابعًا للأحداث قبل ثورة 30 يونيو 2013، ونجح في تقديم صورة متكاملة، إذ بدأ القطاع توزيع المهام على الخدمات المختلفة حتى يجرى تغطية كل المناطق بتوازن، إضافة إلى عرض الرأي والرأي الآخر وفقًا للالتزام المهني

خطة قطاع الأخبار كانت النزول للشارع المصري

وأضاف رئيس قطاع الأخبار الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أنَّه تمّ وضع خطة بالتنسيق مع رؤساء القطاعات وجرى استلهامها من قصة «الطريق لإيلات»، وبدأت الخطة بخبر عاجل عن البيان ثم أغنية «يا حبيبتي يا مصر» للفنانة الراحلة شادية، وكانت هناك اجتماعات دائمة الانعقاد في مكتب رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون آنذاك، وتنسيق تام بين كل الزملاء.

وتابع رئيس قطاع الأخبار الأسبق أنَّ «خطة قطاع الأخبار كانت النزول للشارع المصري وإذاعة التجمعات الجماهيرية لـ 30 يونيو، وكان ما يحدث صورة رائعة أحياها الشعب المصري».

تلقينا خبرًا باجتماع القوى الوطنية في قصر القبة

واستكمل رئيس قطاع الأخبار الأسبق أنَّ القطاع تلقى خبرًا بشأن اجتماع القوى الوطنية في قصر القبة قبل أن يتمّ إذاعة بيان الثالث من يوليو 2013، وكانت هناك خطة واضحة من أجل ضم القنوات والإذاعات في بث موحد، رغم أن كل القطاع كان لديه معرفة بوظائفها، غير أن الوقت يومها كان يمر ببطء.