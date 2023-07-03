نتائج ثورة 30 يونيو في ذكراها العاشرة.. قرى مصر من التهميش إلى حياة كريمة

عرض برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «CBC»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «نتائج ثورة 30 يونيو.. قرى مصر في 10 سنوات من التهميش إلى حياة كريمة».

تطوير 4500 قرية

وجاء في التقرير: «لسنوات طويلة، عانت هذه القرى التهميش وانعدام الخدمات وغياب المقومات الأساسية للحياة والإنسان، هنا كانت البداية بتوقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي لوثيقة انطلاق المشروع القومي حياة كريمة لتنمية الريف المصري، فانطلقت المعدات واللوادر إلى أكثر من 4500 قرية لتطوير وتغيير شكل الحياة».

وتابع: «وتتضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة 3 مراحل، وتشمل المرحلة الأولى القرى ذات نسبة فقر تتجاوز 70% وهي الأكثر احتياجا وتحتاج إلى تدخلات عاجلة، أما المرحلة الثانية فتشمل القرى التي تتراوح نسب الفقر بها ما بين 50 إلى 70%، والمرحلة الثالثة تتضمن القرى ذات نسب فقر أقل من 50%».

4000 وحدة سكنية

وواصل: «ونفذت المبادرة الرئاسية 333 مجمعاً حكومياً، و330 مجمع خدمات زراعية وما يقرب 1200 كيلو متر من الطرق المرصوفة، وأنشأت ما يقرب من 4000 وحدة سكنية متطورة إلى جانب رفع كفاءة 1500 وحدة سكنية».