الصعيد يودع عقودا من الإهمال والتهميش.. 240 مليار جنيه للتطوير

استعرض برنامج «الأخبار»، تقديم إيمان عبدالباقي عبر فضائية «DMC»، تقريرا تليفزيونيا حول المشروعات القومية الضخمة والتطورات التي شهدها صعيد مصر، وذلك تحت عنوان «صعيد مصر يودع عقود من الإهمال والتهميش ويتصدر أولويات التنمية في الدولة».

الصعيد يودع عقودا من الإهمال والتهميش

وذكر التقرير: «منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية عام 2014 بعد ثورة 30 يونيو، ودع صعيد مصر عقودا من الإهمال والحرمان والتهميش بعد ان وضعت الدولة محافظات الجنوب على رأس أولويات التنمية».

وأضاف: «اهتمام الدولة بتنمية الصعيد انعكس على مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث بلغت محافظات الصعيد المستهدفة فيها حوالي 68% باستثمارات تتجاوز 240 مليار جنيه بالإضافة إلى الاستثمارات التي نفذتها وزارات الدولة المختلفة في جميع القطاعات المعنية».

برنامج التنمية المحلية للصعيد

وتابع: «مع مطلع عام 2018، بدأ تنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر باستثمارات مشتركة بين البنك الدولي والحكومة بنحو مليار دولار، وعلى مدار 5 سنوات تحول البرنامج إلى قصة نجاح وطنية وتم إدراكه على منصة الأمم المتحدة كأحد أهم البرامج المحققة لأهداف التنمية المستدام في العالم».

وأشار التقرير إلى: «وبالتزامن مع الذكرة العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، انتهى برنامج تنمية الصعيد من تنفيذ قرابة 3200 مشروع بقيمة إجمالية تقترب من 10 مليارات جنيه من أصل 4453 مشروع باستثمارات تتجاوز 16 مليارات جنيه».