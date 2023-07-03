«الزراعة»: إنجازاتنا بعد 30 يونيو انعكست على الأمن الغذائي ورفاهية المواطن

تحدث الدكتور علي عبدالمحسن، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، عن تحقيق الأمن الغذائي على مدار 10 سنوات ماضية بعد ثورة 30 يونيو، قائلا إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا للغاية بالمجالات المختلفة خاصة قطاع الزراعة، وهذا الأمر كان واضح من خلال زيادة الاستثمارات العامة الموجهة لهذا القطاع فضلا عن تأكيد زيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية سواء أفقيا أو رأسيا لتحقيق الأمن الغذائي في مصر.

مجال استصلاح واستزراع الأراضي

وأضاف «عبدالمحسن»، عبر فضائية «DMC»، أنَّ مجال استصلاح واستزراع الأراضي شهد طفرة كبيرة للغاية، وما تم إضافته للرقعة الزراعية خلال آخر 10 سنوات يفوق ما تمّ إضافته خلال الـ60 عامًا الأخيرة، مشيرا إلى أنه يجرى العمل على مشروعات كبيرة جدا في هذا المجال مثل مشروعات الدلتا الجديدة، ومليون ونصف فدان فضلا عن توشكى الخير وشرق العوينات إلى جانب وسط وشمال سيناء.

إنجازات قطاع الزراعة بعد 30 يونيو

وتابع أنَّ الإنجازات الكبيرة التي شهدتها قطاع الزراعة بعد ثورة 30 يونيو ينعكس بالإيجاب على تحقيق الأمن الغذائي ورفاهية المواطنين، مشيرا إلى: «أصبح لدينا مشروعات ضخمة ومؤثرة في قطاع الزراعة مثل الصوب الزراعية والصوامع فضلا استصلاح الأراضي واستحداث نظم الري، والمشروع القومي للبتلو الذي ساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء وتوفير فرص العمل للمواطنين، إلى جانب مشروعات التحسين الوراثي للسلالات علاوة على مشروعات تطوير وتحديث مراكز تجميع الألبان والمشروعات القومية لإنتاج التقاوي خاصة تقاوي الخضر وغيرهم».