تفاعل استثنائي مع حلقة رضا البحراوي وإسعاد يونس.. «الناس اتفرجت عليه في القهاوي» (فيديو)

«عاوزة أروح فرح فيه رضا البحراوي»، واحدة من أبرز ردود فعل التي صاحبت ظهور رضا البحراوي أحد نجوم الأغنية الشعبية، في حوارٍ خاص مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة»، على قناة «دي إم سي»، ضمن احتفالات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع الجمهور، بعيد الأضحى المُبارك.

تفاعل جماهيري كبير مع حلقة إسعاد يونس، التي عُرضت في وقفة عيد الأضحى، لأكثر من ساعتين كاملتين، قدّم خلالها باقة غنائية متنوعة، ما بين الأغاني الشعبي والكلاسيكية، كما تحدث عن مسيرته وكواليس دخوله مجال الغناء، والنجاح الضخم الذي حققه في السنوات الأخيرة.

وصف أحد المتابعين، رضا البحراوي بعد ظهوره مع إسعاد يونس بـ«رضا بيرقص الجراح»، إذ يُعد «المادة الخام لتعديل المزاج»، وهو ما دفع أصحاب المقاهي لعرض تلك الحلقة في مشهدٍ استثنائي، في ظل تفاعل رواد المقاهي مع حديثه وأغانيه التي قدّمها خلال الحلقة.

خروج موهبة رضا البحراوي من طنطا والأقاليم بشكلٍ عام،ووصولها إلى القاهرة وتجاوزها الوطن العربي أيضًا، لم يكن أمرًا سهلًا على «البحراوي» وكذلك أهل منطقته، حيث أبدى أحد جيرانه فخره واعتزازه بنجاحه الكبير وظهوره المميز مع إسعاد يونس، حيث قال: «أنت شرفتنا وشرفت المهنة كلها والغربية وكل الأقاليم.. نجاحك ده يا عالمي مش بتاعك لوحدك.. ده نجاح شقا سنين من وأنت صغير.. وأنا أشهد ليك أنك تعبت في المجال ده أوي، ومن تحت الصفر وعمرك ما تأخرت عن حد، والله أنت نجاح لكل أخواتك والله ونجاح لينا كلنا.. دموع الفرحة والله أول مرة أحس بيها النهاردة.. الحب كله أنت».

وبعد ساعات من ظهوره مع إسعاد يونس، حرص رضا البحراوي على توجيه رسالة لكل من دعمه في مشواره الفني، حيث كتب: «أول حاجة، ربنا كبير أوى أوى أوى.. تاني حاجة بشكر كل جمهورى اللي وقف معايا في كل النجاح»، متابعًا «يا رب ابعد عنى الناس المريضة والناس الصفراء اللي مش بيحبوا الخير ليّا.. سيبوني بقى في حالي عشان أنا والله والله تعبت في الشغلانة دي أوي.. خليكوا في حالكم وسيبوا الملك للمالك وشيل عينك عني».