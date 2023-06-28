رضا البحراوي: كنت بخاف أنزل القاهرة فيها عتاولة.. وأغنية «حلاوة روح» من ألحاني

قال المطرب الشعبي رضا البحراوي، إن أغنية «زمن الوحوش» كانت بداية شعبيته في القاهرة، موضحًا: «في البداية رحت الفيوم، وبعدها رجعت على القاهرة، اشتغلت في منطقة الزاوية ومنطقة شبرا وغيرها من المناطق مثل المطرية، وذلك في بداية مشواري الغنائي.. الشارع والأقاليم هم اللي طعلوني وخلوني أكون موجود النهاردة في البرنامج».

وأضاف البحراوي، خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج «صاحبة السعادة»، على قناة «dmc»: «كنت بنزل أقاليم ومكنش معايا فرقة، وكنت أخاف أنزل القاهرة فيها عتاولة وفطاحلة مثل عبدالباسط حمودة والراحل مجدي طلعت، وكنت هروح فين منهم إلا لما يكون معايا فرقة».

أغنية «مش هي دي» أداها حكيم برضايا

وتابع المطرب الشعبي: «بالنسبة لعبد السلام، فقد عرفته منذ سنوات طويلة، وكنا نعمل سويا في المنصورة، حتى طُرحت أغنية مبقاش عندي ثقة في حد لأبو الليف غيرت الرتم واللحن الخاص بها، وغنيت مش هي دي حلاوة التي غناها المطرب الكبير حكيم برضايا وهذا شرف كبير لي، مسجلتش الأغنية دي، لكنها انتشرت من غنائي لها في فرح، وهو ما حدث في أكثر من أغنية أخرى».

البحراوي: أنا طيب ومش ببص لحد ومش بأذي حد

وواصل: «أنا طيب ومش ببص لحد ومش بأذي حد وبحب كل الناس والمطربين، وبالتالي كل اللي أنا فيه ماشية معايا من عند ربنا سبحانه وتعالى، ولما غنى حكيم أغنية حلاوة روح كنت سعيدا، وذهبت إلى محمد السبكي، فشعر بأني أريد شيئا ما، وقلت له إن هذه الأغنية من لحني، وعرض عليّ أن يمنحني مبلغا من المال، لكني طلبت منه أن أوقع عقدا معه أفضل من ذلك .. قالي أنت جدع وهخليك تغني أغنية في فيلم حلاوة روح».