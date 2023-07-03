صورة نادرة لـ رضا البحراوي بعد ظهوره مع إسعاد يونس في «صاحبة السعادة»

حظيت حلقة الفنانة رضا البحراوي، مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، في برنامجها التليفزيوني الشهير «صاحبة السعادة»، عبر قناة «دي إم سي»، يوم وقفة عيد الأضحى، والتي عُرضت ضمن احتفالات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع جمهورها، بردود فعل واسعة، وتصدرت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، لعدة أيام بعد انتهاء الحلقة.

وقدّم رضا البحراوي، خلال لقائه بالإعلامية إسعاد يونس، أغانٍ عديدة، منها «زمن الوحوش»، التي تُعد أول أغنية له، كان قد سجلها بصوته قبل نحو 20 عامًا، مع المنتج طارق عبد الستار.

كواليس أغنية «زمن الوحوش»

وكشف رضا البحراوي، كواليس تلك الأغنية لأول مرة، مع إسعاد يونس في «صاحبة السعادة»، قائلا: «كنت بغني في الشارع، ولم أشعر بأني أغني جيدا، لكن عندما غنيت في الشارع قال لي كثيرون إن صوتي جميل.. وفي إحدى الأيام التقيت بالأستاذ طارق عبدالستار وهو زوج أختي حاليًا، وهو مخرجي ومنتجي، لم أكن تعرفت عليه وقال لي صوتك جميل، وقلت له: لست مقتنعا بذلك.. التقيته لأول مرة عندما كنت أمام في المنزل وألعب بلي في الشارع».

وتابع «البحراوي»: «لما غنيت أداني 10 جنيه، وكنت لسه صغير ومعرفهوش، وبعدها قابلني تاني وعملي شريط وحفظني الأغاني، وغنيت زمن الوحوش».

غناء رضا البحراوي، لأغنية «زمن الوحوش» كان وقتها في مرحلة الصبا؛ إذ كشف المنتج طارق عبد الستار عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن صورة نادرة لـ«البحراوي» من كواليس تسجيل الأغنية؛ إذ ظهر وهو طفل صغير، لم يتجاوز الـ12 عامًا.

الشريط الأول لـ«البحراوي» يحقق نجاحا كبيرا

الشريط الأول لـ رضا البحراوي، حقق نجاحًا ضخمًا في طنطا، لكنه لم يُدرك ذلك آنذاك، لاسيما أنه كان صغيرًا في السن، يقول في حديثه مع إسعاد يونس: «لما عملت شريط كنت عيل صغير ونزلت ألعب في الشارع، وبعدها بأسبوع جالي شخص من الإسماعيلية، وعرفت منه إن الشريط بتاعي كسر الدنيا، وبدأ احترافي الغناء في أفراح الإسماعيلية، وكنت أحصل على 300 جنيه».