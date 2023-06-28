رضا البحراوي: محمد إمام صاحب فضل عليا.. وقلت مش عاوز فلوس بسبب أدبه معايا

قال المطرب الشعبي رضا البحراوي، إنه يحب الغناء وأن ينتقي الكلمة الجميلة، لكنه لا يعتمد في هذا الأمر على نفسه، لكنه يستشير الآخرين مثل الناس في الشارع وأعضاء الفرقة.

أحب اختيار الكلمة الحلوة

وأضاف البحراوي، خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج «صاحبة السعادة»، على قناة «dmc»: «أحب اختيار الكلمة الحلوة، لأن الناس أخدت عليّ كده، وفي البداية كنت أغني الطرب مثل أم كلثوم وعبدالحليم حافظ، والحاجة الوحيدة اللي مقدرش أتكلم فيها الأغاني القديمة مثل عبدالحليم حافظ وأم كلثوم.. مينفعش أحط التاتش بتاعي».

وتابع المطرب الشعبي: «في بعض الأوقات ينتقي المخرج أو المنتج الأغاني الخاصة بي، أغنية إنسان مخيف مع محمد عادل إمام لم اخترها، ومحمد إمام صاحب فضل عليّ ووقف جنبي في مسلسلي النمر وهوجان».

وأكد: «كنت مرشحا للتعاون مع عدد كبير من نجوم الفن، لكن قطاعين الأرزاق كتير أوي، والناس كانت وحشة، وساعات كنت أخلص الأغنية ولسه هعملها يجي حد تاني يعرض فلوس ويدخل مكاني، وده حصل معايا مرتين، وقلت الحمد لله، منهم مسلسل ناجح جدا... كنت خلصت كل حاجة مع الفنان الكبير والملحن، وكنت في الطريق من طنطا، حد اتصل بيّ وقالي فركش، وحد تاني أخد الأغنية، قلت حسبي الله ونعم الوكيل لفيت ورجعت، وبعدها قعدت سنة مشتغلتش معاهم».

وواصل: «بعد هذه السنة اتصل بي مدير أعمال الفنان محمد عادل إمام، الأستاذ محمد الزغبي وقال إنه يريد أن يتعاون معك في هوجان، وبالفعل عرض عليّ تتر بداية وتتر نهاية وأغنيتين في المسلسل، وسجدت على الأرض، وقلت الحمد لله، بعدها قالي مش هسيبك أنت ظُلمت كثيرا».

وأردف: «بعدها عُرض عليّ مسلسلات كثيرة، وكنت أستشير محمد عادل إمام، كان يقول رأيه ويوافق على بعض الأعمال ويرفض بعض الأعمال، هو إنسان محترم وجميل للغاية، وقبل لقائنا علمت انه كان يحب الاستماع إلى ما أغنيه، وكان متعاونا معي، قلت له مش عاوز منك فلوس، كفاية أدبك واحترامك وكفاية إنك خلتني ليّ روح ونِفس».