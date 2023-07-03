بث مباشر.. «DMC» تقدم تغطية خاصة لذكرى ثورة 30 يونيو وبيان 3 يوليو

تقدم قناة «DMC» تغطية خاصة للذكرى العاشرة على ثورة 30 يونيو وبيان 3 يوليو.

مسلم: الإعلام المصري عبّر عن غضب المصريين من حكم تنظيم الإخوان

وكان الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، قال إنّ التاريخ سيذكر أنّ الإعلام المصري عبّر عن غضب المصريين من حكم تنظيم الإخوان، في ظل التهديد والوعيد والإرهاب، وما تحمّله الصحفيون والإعلاميون هذه الفترة من مطاردة وسباب وإرهاب، فضلا عن قتلهم الزميل الصحفي الحسيني أبوضيف، متابعًا: «الزملاء في الوطن وثّقوا أحداث الاتحادية بفيديوهات خاصة، وكانت مصدرا للأدلة فيما بعد، وأظهرت ما ارتكبه التنظيم الإرهابي من جرائم وحشية وتعذيب كانت بعيدة عن الإنسانية».

وأضاف مسلم، خلال حديثه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة «القناة الأولى» مع الإعلامية بسنت الحسيني والإعلامي محمد الشاذلي، أنّ الإعلام المصري كان له دور كبير في التعبير بشجاعة عن مطالب المصريين، وكان الشعب المصري ممتن للإعلام، متابعا: «لو تغافل الإعلام عن تأدية دوره خاصة في ظل أكاذيب الإخوان، فالنتيجة كانت معروفة، من يكذب يقتل ويخون».

وأشار رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إلى أنّ أكبر داعم لحملة تمرد، كان محمد مرسي بنفسه، فمع كل حديث أو خطاب أو قرار جديد له، كان الشعب يزداد غضبا منه.