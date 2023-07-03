النائب عمرو درويش: الشعب المصري استعاد وطنه في «30 يونيو»

أكد النائب عمرودرويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة المصرية بذلت قصارى جهدها لاسترداد عافيتها مما حاولوا تقسيم البلاد، والسطو على مقدرات الدولة لتنفيذ مخططات خارجية.

درويش: الشعب استطاع الحفاظ على مقدرات بلاده

وقال «درويش» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الشعب المصري استطاع الحفاظ على مقدرات بلاده في 3 يوليو، من خلال تفويض القوات المسلحة للقضاء على العنف والتطرف ومواجهة الإرهاب الأسود، الذي طال كثيرا من شهدائنا الأبرياء من رجال الجيش والشرطة، الذين ضحوا بحياتهم للحفاظ على هذا الوطن».

وأشار النائب عمرو درويش، إلى أن مصر شهدت بناءً حقيقيا للدولة المصرية خلال الـ10 سنوات التى مضت منذ ثورة 30 يونيو، وعلى الرغم من التحديات والصعاب التي واجهت البلاد، الإ أن الشعب المصري كان دائم الالتفاف وراء الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإيمانه الشديد بالجهود التي يبذلها لبناء وطن جديد يتسع لكل المصريين.

برامج التكافل الاجتماعي

وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الجمهورية الجديدة رفعت شعارات واضحة لحماية حقوق الإنسان المصري، وتحققت من خلال برامج التكافل الاجتماعي، وفي مقدمتها برنامج «حياة كريمة»، الذي استطاع نقل القرى المصرية من الظلام للنور، من خلال توفير الخدمات الأساسية، وأبرزها الصحة والتعليم، فضلا عن تغييير نمط حياة المواطنين إلى الأفضل، ومحو أمية الكبار، وتوفير فرص عمل للنساء.

وشدد النائب عمرو درويش، على استمرار نضال الشعب المصري في مواجهة التحديات التي تطرأ بين حين وآخر، لافتا إلى أن العشر سنوات الماضية كانت حربا ضد الفساد، ومواجهة حقيقية للتصالح مع النفس، والاعتراف بالسلبيات، والعمل على تحسين الإيجابيات نحو الأفضل.

وتابع: «سيظل العمل متواصل لبناء الجمهورية الجديدة مهما كانت التحديات، فإرادة المصريين ستظل هي الأقوى».