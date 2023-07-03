تفاصيل وفاة طفل متأثرا بإصابته بـ«عضة كلب» في الفيوم: 15 يوم معاناة

لفظ طفل في العقد الأول من العمر، أنفاسه الأخيرة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، متأثرًا بإصابته بـ«عضة كلب ضال» بأحد قرى مركز سنورس بمحافظة الفيوم، وذلك بعد 15 يومًا من المعاناة للطفل وأسرته، حيث ظل محتجزًا خلالها في مستشفى الحميات، ليرحل تاركًا حزنًا كبيرًا في قلوب أسرته وأصدقائه الذين كانوا برفقته أثناء الواقعة.

وتنهي أسرة الطفل إجراءات وتصاريح الدفن، لاستخراج جثمانه من المستشفى وتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته بمركز سنورس.

تعرض الطفل لعضة كلب ضال

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغًا لمركز شرطة سنورس من مستشفى الحميات، بوصول طفل يدعى «محمد.أ»، 9 أعوام، مصاب بحمى وتسمم في الدم، وبكتيريا في المخ نتيجة تعرضه لعضة كلب ضال قبل أيام وعدم ذهابه للمستشفى أو حصوله على المصل اللازم.

معاناة استمرت 15 يومًا

وكشف والد الطفل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل وفاة الطفل محمد، موضحًا أنّه تعرض لعضة كلب ضال أثناء لهوه أمام منزل أسرته رفقة أصدقائه، ولم يبلغ أسرته في بادئ الأمر، وفوجئوا بإصابته بارتفاع حاد في درجات الحرارة، ونقلوه إلى المستشفى ثم تم تحويله إلى مستشفى الحميات واحتجازه لمدة 15 يومًا.

إصابة الطفل بتسمم في الدم

وأشار الوالد، إلى أنّ طفله عانى معاناة شديدة خلال بقائه في المستشفى، حيث أخبره الأطباء بإصابة ابنه بتسمم في الدم وفيروس في المخ جراء مضاعفات عضة الكلب الضال له وعدم ذهابه إلى المستشفى في حينها وحصوله على مصل الكلب.

وأوضح، أنّ طفله كان يعاني من ارتفاع شديد في درجات الحرارة خلال احتجازه في المستشفى، وكان يشتكي من آلام شديدة بالرأس، ثم بدأ يصاب بتشنجات شديدة، ورجح الأطباء احتياجه لعملية جراحية، إلا أنّه لفظ أنفاسه الأخيرة.

إنهاء الإجراءات لاستلام الجثمان

وذكر الأب، أنّه يقوم الآن بإنهاء الإجراءات القانونية، واستخراج تصاريح الدفن وشهادة الوفاة، حتى يتمكن من استلام جثمان ابنه، وتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته بمركز سنورس.