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مسلسل سره الباتع الحلقة 14.. «عضة كلب» لأبوالعزم بسبب الدرويش

كتب:

بسمة شطا
03:01 م | الأربعاء 05 أبريل 2023
مسلسل سره الباتع

مسلسل سره الباتع

مع نهاية أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 14، تطورت الأحداث بشكل كبير، بعد محاولة أبو العزم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد وفيق، التخلص من الدرويش.

مسلسل سره الباتع الحلقة 14

وشهد مسلسل سره الباتع الحلقة 14، ذهاب أبو العزم، ليتخلص من الدرويش كما طلبه منه مسعود، الذي يجسد شخصيته الفنان عمرو عبدالجليل، لكن يظهر كلب مع الدرويش وبمجرد أن يشاهده يهجم عليه ويعقره.

وفي هذا التوقيت، وصل حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي ومعه سارة التي تجسد شخصيتها الفنانة ريم مصطفى؛ للاطمئنان على الدرويش.

أبطال مسلسل سره الباتع

ومسلسل سره الباتع يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد السعدني وأحمد فهمي وحنان مطاوع وريم مصطفي وخالد الصاوي وأحمد عبدالعزيز وهالة صدقي وصلاح عبدالله، ومحمود قابيل وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف واخراج خالد يوسف.

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بقلم بسمة شطا