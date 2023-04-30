أماكن صرف مصل الكلب في القاهرة للمعقورين.. 24 مستشفى ومركزا

أعلنت محافظة القاهرة من خلال مديرية الصحة عن أماكن صرف مصل الكلب بمستشفيات ومراكز علاج المعقورين بمختلف أحياء القاهرة لتوفير خدمة طبية للمواطنين بشكل سريع.

ومن قائمة المستشفيات التي تقدم خدمة مصل الكلب لأي مواطن تعرض لعقر كلب وفق تقرير محافظة القاهرة مايلي:

- مستشفى القاهرة الجديدة بالتجمع الثالث أمام الجامعة الألمانية

- مستشفى حلوان العام بتقاطع شارع فيضى من شارع زكى

- مستشفى المنيرة العام 2 شارع نوبار لاظوغلى السيدة زينب

- مستشفى شبرا العام 67 شارع المستشفى شبرا

- دار السلام العام في 987 كورنيش النيل مصر القديمة

- مستشفى الخليفة في 22 شارع السويفي

- مستشفى التبين المركزي بشارع السنترال بجوار مدرسة الصلب الثانوية

- مستشفى الشروق بشارع البحر الأحمر بجوار بنك الإسكان

- روض الفرج العام بأرض السوق خلف سنترال روض الفرج

- مستشفى الخازندارة بشارع شيبان شبرا

- مستشفى منشية البكري 13 شارع جسر السويس منشية البكري

- مستشفى بولاق العام 22 شارع منشية بهيج بولاق أبو العلا

- مستشفى عين شمس العام بشارع جمال عبد الناصر أمام محطة الكهرباء عين شمس الشرقية

مركز الأسمرات

- مركز طبي الأسمرات 1 في 31 عمارات الجوهرة مساكن تحيا مصر بالأسمرات

- مركز طبي السلام في مدينة السلام خلف قسم أول السلام

- مركز طبي طره في 1 شارع رخا متفرع من الكورنيش

- مركز طبي الخبيري 30 شارع الترعة امتداد شارع 108 حدائق المعادى

- مركز طبي حدائق القبة 2 شارع مدحت نور أمام الحي

- مركز طبي الحي الأول المجاورة الثانية بجوار المخبز ببدر

- مركز رعاية طفل العباسية بشارع محمد رفعت أمام قسم الوايلى

- مركز طبي المحكمة 32 شارع الحجاز النزهة

توفير خدمة طبية

- مركز الدرب الأحمر 75 شارع القلعة بالدرب الأحمر

- مركز طبي البساتين شرق بشارع الأزهار بجوار مخازن أطلس

- مركز طبي الهجانة بشارع مصطفى النحاس التبة الحي الثامن.