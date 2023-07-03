استئناف العمل بـ«المهن الطبية» غدًا.. ومشروع العلاج متاح أونلاين

أعلن الدكتور محمد علاء الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، عودة خدمات اتحاد المهن الطبية، بعد أن توقفت خلال إجازة عيد الأضحى، مؤكدا أن الاتحاد سيفتح أبوابه غدا أمام الأعضاء من النقابات المهنية الأربعة (الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين)، وستتاح الخدمات بأكملها سواء خدمات الرعاية الصحية والعلاجية والمعاشات والإعانات، بدءا من الغد.

خدمات مشروع العلاج

وأضاف أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، في بيان، اليوم الاثنين، أن خدمات مشروع العلاج متاحة أونلاين من اليوم أمام الأعضاء، وكان قد توقف العمل بالموافقات بالاتحاد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك منذ الثلاثاء 27 يونيو وحتى أمس الأحد وتم استئناف العمل بها اليوم الاثنين أونلاين.

إطلاق موقع إلكتروني

جدير بالذكر أنه كان قد تم إطلاق موقعا إلكترونيا جديدا، تنفيذًا للخطة الاستراتيجية للتحول الرقمى لكافة الأعمال والخدمات، وكانت الأمانة العامة للاتحاد أعلنت في نهاية مارس الماضي عن بدء تنفيذ الموقع الإلكتروني الجديد ليشمل كافة أعمال وخدمات الاتحاد (المعاشات، والإعانات، ومشروع العلاج، والدمغة الطبية) ليتمكن الأعضاء من الاستفادة من خدماتهم إلكترونيًا دون الحاجة للحضور لمقر الاتحاد.