عمومية اتحاد المهن الطبية توافق على اعتماد ميزانية ست سنوات

رحب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، بالحضور من أعضاء الجمعية العمومية.

وأكد رئيس اتحاد المهن الطبية، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية للاتحاد والمنعقدة الآن في مقر نقابة الأطباء بدار الحكمة، أن زيادة المعاشات هي التي تمت مؤخرا وصلت إلى 1350 جنية شهريا.

اتحاد المهن الطبية

وعرض على أعضاء الجمعية العمومية بند تعيين مراقب الحسابات وتحديد راتبه 30 ألف جنية سنويا، وهو ما وافق عليه أعضاء الجمعية العمومية.

كما عرض الدكتور حسين خيري على أعضاء الجمعية العمومية بند الموافقة واعتماد الميزانيات من عام 2013 وحتى 2019 وتمت موافقة الجمعية العمومية عليها.

وأكد رئيس اتحاد المهن الطبية، أن الاتحاد قد وضع لائحة داخلية له وسيتم طرحها على الجمعية العمومية للموافقة عليها.

الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية

وكانت وقائع الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية بدأت بتلاوة قرآنية والسلام الجمهوري بحضور 350 عضو للنظر في تقرير الأمين العام واعتماد أنشطة الاتحاد، وتقرير أمين الصندوق، وتقرير مراقب الحسابات عن ميزانية 2019، وعرض تقرير ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانية 2019، واعتماد الميزانيات عن أعوام من 2013 إلى 2019، واختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافآت، ومناقشة سبل تحسين تحصيل الدمغة الطبية واعتماد مقترح تعديل قانون الدمغة الطبية وموقف الاشتراكات لزيادة موارد صندوق المعاشات.